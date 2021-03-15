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هل أنت مرشح الدولة لنقابة الصحفيين؟.. ضياء رشوان يرد.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:44 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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داليا أحمد

قال ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين، إنه تقدم لنقابة الصحفيين قبل ثورة يناير وتم تسميته بمرشح المعارضة، مضيفًا أنه تم انتخابه نقيبا للصحفيين فى عام 2013 فى فترة حكم الإخوان، أى لم يكن مرشح دولة".

 

وأوضح  ضياء رشوان، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن الدولة ليس لها مرشح للنقابة وليس لها متحدث سوى سلطتها التنفيذية، متابعًا أن الحكومة لا يجب أن يكون لها مرشح للنقابة".

أضاف ضياء رشوان، أنه منذ عامين تم الإعلان أنه ليس صحفيا ويشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولكن محكمة القضاء الإدارى أكدت أنه صحفيا ولازال يمارس المهنة.

 

تابع ضياء رشوان، أن الصلة بين الجهات الإعلامية والنقابات متناغمة وقوية ولا يوجد رغبة من أحد فى السيطرة على نقابة الصحفيين.

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