احتفالية كبرى لتكريم غواصين الخير بالإسكندرية

نظمت أمانة ثان المنتزة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بقيادة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة، احتفالية كبرى لتكريم مجموعة غواصين الخير، بقيادة الدكتور رأفت حمزة والكابتن إيهاب المالحي الذين ساهموا في جهود إنقاذ ضحايا مركب بحيرة مريط، في حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الحزبية والطبيعية بالمحافظة.

وفي كلمته أثناء الاحتفالية، قدم النائب رزق راغب ضيف الله خالص الشكر والتقدير، نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب، إلى مجموعة غواصين على جهودهم خلال الفترة الماضية وبخاصة في حادثي شاطئ النخيل ومركب بحيرة مريوط، مثمنًا جهودهم إلى جانب جهود رجال الإنقاذ النهري في انتشال الضحايا وإنقاذ الغرقى، وتعهد بتقديم كامل الدعم لهم.

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وأكد ضيف الله أن الغواصين شكلوا ملحمة وطنية لمساعدة أهالينا في منطقة مريوط بعدما تبرعوا بوقتهم وجهدهم لمحاولة انتشال الجثث وإنقاذ المصابين.

وقال المهندس رمضان حسين، أمين قسم ثان المنتزة إن هذا التكريم يأتي تقديرًا وعرفانا من حزب مستقبل وطن وقياداته بجهود غواصين الخير تطوعًا لانتشال ضحايا الغرق سواء في الإسكندرية وغيرها من المحافظات.

وأشار حسين إلى أن الجميع شاهد جهود رجال مجموعة غواصين الخير وانتقالهم إلى أي واقعة على الفور، وهو دور إنساني تطوعي، لخدمة المواطنين ومساعد جهود الأجهزة التنفيذية لإنقاذ وانتشال جثث الغرقى من الشواطئ.





من جانبه، شكر الدكتور رأفت حمزة قيادات حزب مستقبل وطن على هذا التكريم الذي يعد الأول من نوعه لهم على مستوى جميع الأحزاب، وعلى دعمهم المتواصل للفريق، مشيدًا بدور جميع رجال الفريق على جهودهم خلال الفترة الماضية.





حضر الاحتفالية النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، والنائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، والنائب أشرف سردينة، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد مسعد، أمين شباب المحافظة، والكابتن وليد أبوهيسة، أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة.