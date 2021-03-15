وكيل تعليم سيناء يؤكد على الالتزام بمواصفات إنتاج الوجبات المدرسية

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، حمزة رضوان مراحل تصنيع الوجبة المدرسية بالمركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية الآمنة والتدريب الخاص بعمل الوجبة المدرسية ،ورافقه في الجولة مصطفى على تهامى موجه عام التغذية المدرسية .





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وقال حمزة رضوان ، ان الزيارة تهدف الي الوقوف على مراحل تصنيع الوجبات الغذائية للطلاب والمواد المستخدمة فيها، طبقا للمواصفات ،بما يتماشى مع معايير الصحة ، وذلك حرصا على سلامة التلاميذ والطلاب ،بجميع مراحلها التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية بالاضافة الى مرحلة رياض الأطفال . أكد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة ، مع ضرورة وصول الوجبة للمدارس طازجة وفق العقود المبرمة والمتفق عليها مسبقا.







وقال هاني الشابوري مدير المصنع ، ان المصنع يقوم بانتاج الوجبات المدرسية حسب البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والتربية والتعليم ، موضحا أنه تم مراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة المصنع والتأكد من جاهزيتها، وذلك تحت إشراف لجنة ثلاثية من المحافظة والتربية والتعليم والصحة وباقي الأجهزة الرقابية.





واكد مدير المصنع ، علي ان هناك لجانا من مديريتى التموين والصحة تتابع مصنع التغذية المدرسية ، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل ، واتباع الطرق السليمة في انتاج الوجبات المدرسية، والتأكد من سلامتها حرصا على صحة التلاميذ وطلاب المدارس .





واضاف، أن مصنع التغذية المدرسية بالمحافظة ينتج نحو 76 ألف وجبة غذائية يوميا ، ويتم توزيعها على مختلف المدارس في المحافظة.





ولفت إلى أن هناك لجنة ثلاثية تشرف على تصنيع الوجبات في المشروع الخدمي لتغذية المدارس تتكون من ممثلين عن وزارات التموين والتربية والتعليم والصحة، وأن اللجنة تقوم بمتابعة للمصنع وإنتاجه وصلاحية المنتج.

