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حوادث

حبس شاب على خلفية اتهامه بمحاولة التحرش بجارته

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:36 ص
حبس شاب على خلفية
حبس شاب على خلفية اتهامه بمحاولة التحرش بجارته
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محمد عبد الحليم
أمرت النيابة العامة في بني سويف، مساء الأحد، بحبس شاب  على خلفية اتهامه بمحاولة التحرش بفتاة جارته، والإعتداء عليها بالضرب، واصابتها في وجهها، بعد نهرها له.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغا من فتاة تدعى "ماريان . ر" 19 عام، تقيم بمركز الفشن جنوب المحافظة، تتهم فيه شاب يدعى " ج . ن " جارها، بمحاولة التحرش بها عقب عودتها من عملها وأثناء دخولها إلى منزلها، ما دفعها لنهره، قبل أن يقدم ذلك الشاب على الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها في وجهها بجروح.

وتحرر المحضر رقم 4029 لسنة 2021 جنح مركز شرطة الفشن، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بصرف الفتاة وإخلاء سبيلها من النيابة العامة، وحبس المتهم احتياطيا على ذمة ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن.
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