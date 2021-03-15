حبس شاب على خلفية اتهامه بمحاولة التحرش بجارته

أمرت النيابة العامة في بني سويف، مساء الأحد، بحبس شاب على خلفية اتهامه بمحاولة التحرش بفتاة جارته، والإعتداء عليها بالضرب، واصابتها في وجهها، بعد نهرها له.





وتلقت مديرية أمن بني سويف، بلاغا من فتاة تدعى "ماريان . ر" 19 عام، تقيم بمركز الفشن جنوب المحافظة، تتهم فيه شاب يدعى " ج . ن " جارها، بمحاولة التحرش بها عقب عودتها من عملها وأثناء دخولها إلى منزلها، ما دفعها لنهره، قبل أن يقدم ذلك الشاب على الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها في وجهها بجروح.



