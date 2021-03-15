جماهير الأهلي تشن حملة لإلغاء اشتراك قناة beinsports بعد تعيين أحمد الطيب مذيعا لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #إلغاء_اشتراك_beinsports بعد رفض القناة القطرية تلبية رغبة الجماهير بعدم تعليق المعلق الرياضى أحمد الطيب على مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وإصرار القناة على مخالفة رغبة الجماهير.







‏‎وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#إلغاء_اشتراك_beinsports.. لا يصح إلا الصحيح.. السير عكس اتجاه احترام وتقدير الملايين الأهلوية، لابد أن يكون الرد، قوى " و "‏ندفع فلوس علشان تجبرونا علي سماع شخص لا نريدوا#الغاء_اشتراك_beinsports".



وقال آخرون "‏بسم بالله في ظل الاستفزاز المستمر لقنوات بي ان سبورت لعملائها وإثارة مشاعر المصريين والفتنة في شأن رياضي نعلن انطلاق هاشتاج " #إلغاء_اشتراك_beinsports ، جمهور الاهلي لا يجبر عليه معلق ولا يستفز،" و "‏دا الحل وخلي الطيب ينفعهم والحمله لازم تستمر عشان واضح ان الموضوع وصل لمرحلة العند منهم #إلغاء_اشتراك_beinsports ".

