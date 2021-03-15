جماهير الأهلي تشن حملة لإلغاء اشتراك قناة beinsports بعد تعيين أحمد الطيب مذيعا لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #إلغاء_اشتراك_beinsports بعد رفض القناة القطرية تلبية رغبة الجماهير بعدم تعليق المعلق الرياضى أحمد الطيب على مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وإصرار القناة على مخالفة رغبة الجماهير.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "#إلغاء_اشتراك_beinsports.. لا يصح إلا الصحيح.. السير عكس اتجاه احترام وتقدير الملايين الأهلوية، لابد أن يكون الرد، قوى " و "ندفع فلوس علشان تجبرونا علي سماع شخص لا نريدوا#الغاء_اشتراك_beinsports".
وقال آخرون "بسم بالله في ظل الاستفزاز المستمر لقنوات بي ان سبورت لعملائها وإثارة مشاعر المصريين والفتنة في شأن رياضي نعلن انطلاق هاشتاج " #إلغاء_اشتراك_beinsports ، جمهور الاهلي لا يجبر عليه معلق ولا يستفز،" و "دا الحل وخلي الطيب ينفعهم والحمله لازم تستمر عشان واضح ان الموضوع وصل لمرحلة العند منهم #إلغاء_اشتراك_beinsports ".