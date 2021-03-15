إنجي علاء تروج لمسلسل كوفيد 25 بصور من كواليس التصوير

شاركت السيناريست إنجي علاء، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بمجموعة من الصور لها من كواليس تصوير مسلسل كوفيد ١٩.







وعلقت انجس علاء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. " ‏معايشة تصوير قصة كوفيد 25 ‎#كوفيد٢٥ ".





يذكر أن الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف قالت إن مسلسل كوفيد 25 ليس مأخوذ من مسلسل النهاية وهو مسلسل صعب على الرغم من كونه 15 حلقة.







وأضافت إنجى خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس ، ان معظم شخصيات المسلسل مرهقة وصعبة ومركبة، وأكدت أن العمل له علاقة بفيروس متطور من كورونا "خيالى"، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن كيفية إقناع يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت إنجى إن يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر انه زوجها.





وقالت إنجي: "اختلفا فى مسلسل "اسم مؤقت " وكانت تريده ان يقوم بتغير اللوك وهو كان غير مقتنع".

