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رياضة

مدرب فيتا كلوب: المعاملة مع الأهلي بالمثل.. و"الأحمر" أصر على مواجهتنا ليلًا

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد فلوران أبينجي، المدير الفني لفيتا كلوب، إن فريقه يخوض مواجهة الأهلي من أجل الفوز، رغم البداية السيئة بالخسارة أمام سيمبا، لكن الفوز على المريخ عدل في وضعنا خلال المجموعة الصعبة.

وتحفظ المدير الفني لفيتا كلوب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، على إصرار الأهلي باللعب ليلًا ضد فريقه في الجولة الماضية، خاصة أن اللاعبين الأفارقة غير معتادين على اللعب في الأجواء الباردة، حسبما وصف.

وقال المدير الفني لفيتا كلوب: "عادة ما نلعب في بلادنا في الثالثة عصرًا أو السابعة مساءًا على أقصى تقدير، والأهلي أصر على مواجهتنا في التاسعة ليلًا ونحن غير معتادون على هذه الأجواء".

وأكمل: "هم يعلمون جيدًا أننا لا نستطيع اللعب ليلًا وفي الشتاء ودرجة الحرارة منخفضة لأننا قادمون من طقس حار، ورغم ذلك أصروا على الموعد الليلي ولذلك كان لهم الأفضلية".

واختتم: "الكاف سمح لنا باختيار الثالثة عصرًا لمواجهة الأهلي، وهذا خيار رائع لنا، المعاملة ستكون بالمثل، وأتمنى أن يكون الطقس حار يوم المباراة لكي يعلم مسؤولو الفريق المصري ما فعلوه معنا".
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