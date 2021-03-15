أسقف نقادة وقوص يعلق على قرار إيبارشية قنا بتعليق الصلوات لمدة 15 يوما

علق الأنبا بيمان أسقف نيقادة وقوص، على قرار تعليق القداسات والخدمات الكنسية لمدة 15 يومًا في كنائس المحافظة بسبب زيادة الإصابات بفيروس " كورونا " قائلًا : " نقادة وقوص هي الاقل في الاصابات مقارنة ببقية كنائس المحافظة لكن قرار الانبا شاروبيم المتعلقة بمحافظة قنا بوجه عام لها أسبابها الوجيهة لكن بالنسبة لمدينتي نقادة وقوص ورغم كونهما من المدن الكبيرة في المحافظة إلا أن أرقام الإصابات بهما لازالت في حدود المقبول وليست بالشكل المخيف .





وتابع في مداخلة عبر تطبيق " زووم " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "ولذلك فإن كنائس مدينتي نقادة وقوص لازالت مفتوحة وتقدم الخدمات الكنسية لتحسن الوضع بهما مقارنة ببقية الكنائس التي تقرر تعليق الصلوات بها حتى 3 إبريل".





وكشف أنه إعتبارًا من بداية الاسبوع المقبل سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية بنقادة وقوص عبر تقليص نسب الاستيعاب داخل الكنيسة بحث لاتتجاوز 25-30% لقاعات الكنائس كما حدث في وقت سابق قائلًا : " بالنسبة لقرار الانبا شاروبيم فهو مسؤول عن إيبارشيته في الكنائس التابعة له وقد قرر تأجيل الصلوات لمدة 15 يومًا ثم إجراء إعادة تقييم للوضع إذا كن سيتم الاستمرار في الغلق أو فتح الكنائس للصلوات والخدمات الكنسية".





كان الأنبا شاروبيم، أسقف قنا و توابعها، قد قرر وقف القداسات و الخدمات الكنسية بأنواعها لمدة 15 يومًا لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح بيان مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، أن فترة الإيقاف تبدأ فى ١٥ مارس الجارى وتستمر حتى ٣ أبريل القادم، لمواجهة تزايد حالات الإصابة فى الفترة الأخيرة. وجاء نص البيان كالتالى: " نظرًا لازدياد حالات العدوى بفيروس كورونا في الأيام السابقة، بطريقة غير مسبوقة و مخيفة، و بالرغم من التنويه سابقًا بإيقاف القداسات في حالة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من انتشار الفيروس.... ".وتابع البيان" قررنا إيقاف القداسات والخدمات الكنسية بأنواعها من يوم الإثنين 15 مارس الجاري حتى ٣ أبريل ٢٠٢١،، و نصلي جميعا بروح واحدة ليرفع الرب هذا الوباء".





يذكر أن هناك احصائيات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن محافظة قنا، سجلت أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية.