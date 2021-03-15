بتهمة التحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 4 مواطنين

أعلنت الشرطة السعودية، إلقاء القبض على 4 مواطنين لتحرشهم بفتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف السعودية.





فيما قال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إنه تم رصد شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف الواقعة، وذلك وفق وسائل إعلام سعودية.





وأضاف أنه يظهر في الفيديو قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء مما يعد مخالفة لنظام جريمة التحرش.



