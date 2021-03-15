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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد نهاية مباريات الأحد

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

واصل مانشستر يونايتد ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي بعد فوزه الصعب على حساب نادي وست هام بهدف نظيف جاء بطريقة عكسية عن طريق كريج داوسون مدافع الهامرز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 28.

1- مانشستر سيتي 71 نقطة

2- مانشستر يونايتد 57 نقطة

3- ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- وست هام 48 نقطة

6- إيفرتون 46 نقطة

7- توتنهام 45 نقطة

8- ليفربول 43 نقطة

9- أستون فيلا 41 نقطة

10- أرسنال 41 نقطة

11- كريستال بالاس 37 نقطة

12- ليدز يونايتد 36 نقطة

13- ولفرهامبتون 35 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15- بيرنلي 33 نقطة

16- برايتون ألبيون 29 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد 28 نقطة

18- فولهام 26 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة


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