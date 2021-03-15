مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

على الرغم من أن عمره تجاوز 40 عامًا إلى جانب أنه خريج جامعة "أكسفورد" العريقة في بريطانيا، إلا أن "فايز صديقي" العاطل عن العمل قرر مقاضاة والديه في محاولة لإجبارهما على إعالته مدى الحياة.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "صديقي" يزعم أنه يعتمد كليًا على والديه الثريين اللذين يقيمان في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويحق له بحسب رأيه المطالبة بإعانة منهما بسبب مشاكله الصحية.









ويجادل "فايز صديقي"، الذي سبق له العمل في سلسلة من مكاتب المحاماة عقب تخرجه من الجامعة، بأن حرمانه من المال سيكون بمثابة "انتهاكًا لحقوق الإنسان" في حقه.





جدير بالذكر أن الدعوى القضائية المشار إليها تأتي بعد 3 سنوات من محاولته مقاضاة جامعة "أكسفورد" مطالبًا بتعويض قدره مليون جنيه إسترليني بحجة فشله في الحصول على درجة الشرف الأولى، وباءت محاولته في الحصول على مبلغ التعويض بالفشل.









وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن "صديقي"، العاطل عن العمل منذ عام 2011، يقيم حاليًا في شقة سكنية وسط العاصمة البريطانية "لندن"، وتُقدر قيمتها بمليون جنيه إسترليني، وهي مملوكة لوالديه "راكشاندا" ذات الـ69 عامًا و"جافيد" 71 عامًا، واعتاد الأبوان دعمه ماديًا بأكثر من 400 جنيه إسترليني أسبوعيًا كما يساعدان في سداد فواتيره، لكنهما أراد خفض الدعم المالي الذي يقدمانه له في أعقاب خلاف نشب بينهما وبين نجلهما الذي يصفانه بكونه "صعب المراس ومتطلبًا وعنيدًا".



