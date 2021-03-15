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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر رغم تراجع ليفربول

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
واصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، على احتلاله صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الجولة الـ28، بعد انتهاء مباريات الأحد.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق هدف عن كل من البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، بعد تسجيله هدفا فى شباك مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي  كالاتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم

1- محمد صلاح  17 هدفا.

2- هاري كين 16 هدفا.

2- برونو فيرنانديز 16 هدفا.

4- دومينيك كالفيرت لوين 14 هدفا.

5- هيونج مين سون 13 هدفا.

6- جيمي فاردي 12 هدفا.

7- باتريك بامفورد 12 هدفا.

8- إلكاي جوندوجان 12 هدفا.

9- كالوم ويلسون  10 أهداف.

10- أولي واتكنز 10 أهداف.

11- أليكسندر لاكازيت 10 أهداف.

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