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بعد إيقاف 10 دول لاستخدامه.. استرازينيكا يحسم الجدل حول تسببه في الإصابة بجلطات

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:30 ص
إسترازينيكا تحسم
إسترازينيكا تحسم الجدل حول تسببه في الاصابة بجلطات
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ندى رأفت
علق الدكتور أحمد سالمان عضو فريق جامعة " إكسفورد " لانتاج لقاح كورونا على الجدل المثار حول لقاح " أسترازينيكا " بعد إيقاف 10 دول أوروبية استخدامه تجنبًا للاصابة بالجلطات قائلا: " كل البيانات العلمية الصادرة بهذا الشأن لا تثبت هذه المعلومات حول تسببه في الإصابة بجلطات ولايوجد اي تصريح علمي حقيقي حول ذلك". 

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا:"جميع البيانات العلمية تؤكد أن اللقاح فعال وامن حتى الآن وما قامت بع بعض الدول الاوروبية بتعليق إستخدامه يندرج تحت الاجراء الروتيني " كاشفًا أن ماحدث هو أن 30 شخص من إجمالي 5 مليون تلقوا اللقاح تصادف ظهور أعراض الإصابة بجلطات لديهم لكن هذا لايعني أن اللقاح غير أمن عبر بعض التخثرات في الدم بما يعني أن هناك 6 من كل مليون شخص ظهرت عليهم أعراض التخثر ومن ثم فإن الجهات الرقابية في هذه الدول وهو الايقاف المؤقت للقيام ببعض التحريات والابحاث العلمية حوله . 

 تابعًا : "كل المعلومات الإحصائية المتوافرة حول حالات "التخثر" تمثل مسارًا طبيعيًا كنسب الإصابة في الحياة العادية لكن الإجراءات الوقائية في هذه الدول تتطلب إجراء تحريات واستقصاءات من الجهات العلمية ".
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