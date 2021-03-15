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انتبهي.. نقص فيتامين د يصيبك بهذه الأمراض

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد فيتامين د ضمن المكملات الغذائية التي قد تتناولها لرفع المناعة والمساعدة فى الحفاظ على كثافة العظام فعلى الرغم من أن فيتامين د مفيد بشكل عام ، إلا أن هناك آثارًا جانبية محتملة لتجاوز جرعه فيتامين د اليومية.
جرعة فيتامين د اليومي
وفقا لموقع  medicalnewstoday   يقول الدكتور ديل: "يمكن أن يكون لفيتامين د تأثير إيجابي". "إذا كنت بصحة جيدة ولا تحصل على علاج لأي مشاكل طبية ، فلا داعي للقلق بشأن بدء المكملات.
بعيدا عن جرعة فيتامين د الأسبوعية أو اليومية فأن كل من الكالسيوم وفيتامين د هو الثنائي الذي يعمل معًا لتقوية وحماية عظامك لسنوات.

وبالنسبة للمرضى الأكبر سنًا المعرضين لخطر الإصابة بنقص فيتامين د ، يمكن أن يكون للمكملات تأثير كبير. يمكنهم منع تلين العظام ، وهو تليين العظام الذي يزيد من احتمالية حدوث الكسور.

هؤلاء يحتاجون فيتامين د

وتشمل المجموعات التي تحتاج إلى فيتامين (د) أو المعرضين لخطر الإصابة بنقص فيتامين (د) ما يلي:

النساء بعد سن اليأس.
    الأمهات الحوامل والمرضعات.
    الأشخاص المصابون بأمراض الكلى المزمنة.
    الأشخاص المصابون بمرض الغدة الدرقية.
    الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

فى النهاية "إذا كنت قلقًا بشأن نقص فيتامين (د) ، فاطلب من طبيبك فحص مستوى فيتامين (د) فأنت بحاجة إلى تكرار الاختبار في غضون ثمانية إلى 12 أسبوعًا للتأكد من أن المستوى ليس مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا."

إذا أظهر الاختبار أن مستوى فيتامين (د) لديك طبيعي ، فأنت بحاجة إلى تكرار الاختبار كل سنتين إلى ثلاث سنوات ما لم يكن لديك تغييرات كبيرة في صحتك العامة.

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