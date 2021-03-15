تقام اليوم مساء الاثنين مباراة ولفرهامبتون أمام ضيفه ليفربول على ملعب "مولينيو" في الاسبوع 28 من منافسات بطولة الدوري الانجليزي.





موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة





وتقام مباراة وولفرهامبتون أمام ليفربول الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM





ويدخل فريق وولفرهامبتون هذه المباراة وهو يملك 35 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز 13 حيث حقق فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في اخر 5 مباريات.





وواصل مانشستر يونايتد ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي بعد فوزه الصعب على حساب نادي وست هام بهدف نظيف جاء بطريقة عكسية عن طريق كريج داوسون مدافع الهامرز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.





أما فريق ليفربول فيدحل هذه المباراة وهو يملك 43 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.