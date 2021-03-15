من أجمل السيارات في العالم.. جاجوار تطلق مجموعة خاصة في عيد ميلادها الـ 60.. صور

تحتفل شركة جاجوار البريطانية منتجة السيارة E-Type التي تعد من أجمل سيارات العالم بمرور 60 عامًا على إطلاق سيارتها في عام 1961 وتحديدا في 15 مارس.
وتعد السيارة E-Type ضمن قائمة أجمل السيارات في العالم كما أن العديد اعتبرها الأجمل في العالم ، فهي سيارة رياضية ساحرة ، وتم عرضها لأول مرة في معرض جنيف الدولي للسيارات في العام نفسه.
وكشفت الشركة عن طريقة احتفالها المختلفة هذا العام حيث قررت الصانعة البريطانية الاحتفال عن طريق إطلاق مجموعة خاصة تحمل اسم E-Type 60.
المجموعة الجديدة تتكون من 6 سيارات كوبيه و6 سيارات رودستر تم ترميمها بالكامل بألوان مستوحاة من الألوان الأصلية للسيارة عند إطلاقها في الستينيات ، حيث تم طلاء الكوبيه باللون الرمادي، بينما تم طلاء الرودستر بظل أخضر متدرج ، وتكون هذه الألوان مقتصرة فقط على لمجموعة E-Type 60.
وتشمل الكوبيه تصميم داخلي من الجلد الأسود الناعم، بينما تم تزيين مقصورة السيارة الرودستر باللون الأخضر، كما تم تزيدها بنظام الكتروني محدث يشمل معلومات وترفيه ويضم اتصال بلوتوث، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية GPS ،كما تم دعمها بعجلة قيادة خفيفة من خشب الزان، مع زر تنبيه صوتي من الذهب عيار 24 قيراطًا.
أما عن مواصفات السيارة التي تم تحديثها فشملت بعض الترقيات الميكانيكية، منها ناقل حركة يدوي من خمس سرعات مع تروس متزامنة وتروس قطع حلزونية، وغطاء من الألومنيوم المصبوب لزيادة المتانة، كما أصبحت نسب التروس صارت أقرب إلى القيادة الرياضية، وسيكون تغيير التروس أكثر سلاسة .
وتمت ترقيته المحرك لـ XK، وهو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.8 لتر بقوة 265 حصانًا، ومزود بمبرد من السبائك طراز عام 1961 ، كما شمل التحديث مروحة تبريد كهربائية، كما تتميز أيضًا بالإشعال الإلكتروني ويتم توصيلها بعادم مصقول من الفولاذ المقاوم للصدأ له نفس حجم سلفه الفولاذي الخفيف.