انتبه إليها.. أعراض تعد مؤشرا لإصابتك بالقولون العصبى

يعد ألم البطن والتشنج هو أكثر الأعراض شيوعًا للقولون العصبى إليكم أعراض القولون العصبى الأكثر شيوعًا وماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بها.
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الألم أسفل البطن
الألم أسفل البطن
يحدث هذا الألم عادةً في أسفل البطن بالكامل وتعد من أبرز العلاجات زيت النعناع فهو يساعد على الهضم الجيد ومحاربة غازات القولون وضمان حركة الأمعاء الجيدة.
الاسهال
يُعد الإسهال والبراز الرخو المتكرر أحد أعراض القولون العصبي بجانب غازات القولون
الأمساك
القولون العصبي يمكن أن يسبب الإمساك وقد يؤدي الاتصال المتغير بين الدماغ والأمعاء إلى تسريع أو إبطاء وقت العبور الطبيعي للبراز. عندما يتباطأ وقت العبور ، تمتص الأمعاء المزيد من الماء من البراز ، ويصبح مرورها أكثر صعوبة .
تناوب الإمساك والإسهال
يؤثر الإسهال والإمساك المختلط أو المتناوب على حوالي 20٪ من مرضى القولون العصبي ويتضمن الإسهال والإمساك في متلازمة القولون العصبي ألمًا مزمنًا متكررًا في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء ,
القلق والاكتئاب
أما عن أعراض القولون العصبى النفسية والجسدية فهى وفي دراسة كبيرة شملت 94000 رجل وامرأة ، كان الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة باضطراب القلق وأكثر من 70٪ أكثر عرضة للإصابة باضطراب المزاج ، مثل الاكتئاب
وتعد من أبرز أعراض القولون العصبى الحادة أيضا صعوبة النوم والشعور المستمر بالتعب.
المصدر موقع
webmd