ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه إليها.. أعراض تعد مؤشرا لإصابتك بالقولون العصبى

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

يعد ألم البطن والتشنج هو أكثر الأعراض شيوعًا للقولون العصبى  إليكم أعراض القولون العصبى الأكثر شيوعًا وماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بها.

يحدث هذا الألم عادةً في أسفل البطن بالكامل وتعد من أبرز العلاجات زيت النعناع فهو يساعد على الهضم الجيد ومحاربة غازات القولون وضمان حركة الأمعاء الجيدة. 

الاسهال

يُعد  الإسهال والبراز الرخو المتكرر أحد أعراض القولون العصبي بجانب  غازات القولون

الأمساك

 القولون العصبي يمكن أن يسبب الإمساك وقد يؤدي الاتصال المتغير بين الدماغ والأمعاء إلى تسريع أو إبطاء وقت العبور الطبيعي للبراز. عندما يتباطأ وقت العبور ، تمتص الأمعاء المزيد من الماء من البراز ، ويصبح مرورها أكثر صعوبة .

 تناوب الإمساك والإسهال

يؤثر الإسهال والإمساك المختلط أو المتناوب على حوالي 20٪ من مرضى القولون العصبي ويتضمن الإسهال والإمساك في متلازمة القولون العصبي ألمًا مزمنًا متكررًا في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء ,

القلق والاكتئاب

أما عن أعراض القولون العصبى النفسية والجسدية فهى وفي دراسة كبيرة شملت 94000 رجل وامرأة ، كان الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة باضطراب القلق وأكثر من 70٪ أكثر عرضة للإصابة باضطراب المزاج ، مثل الاكتئاب

وتعد من أبرز أعراض القولون العصبى الحادة أيضا صعوبة النوم والشعور المستمر بالتعب. 

المصدر موقع
webmd
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشروبات لعلاج عسر الهضم

لتطهير القولون وتهدئة المعدة.. أبرز 5 عصائر طبيعية تعرفي عليها

أعراض القولون العصبي عند الرجال والنساء.. انتبه إليها

فواكه تساعد على الهضم

علاج القولون العصبي.. للرجال والنساء

وداعا للألم .. طرق علاج القولون العصبي عند النساء

ترشيحاتنا

كيفية الوقاية من الحسد والعين عند زيارة شخص معين لصلة الرحم؟

دعاء دخول المسجد والخروج منه في صلاة الفجر.. بـ10 كلمات يفتح الله لك أبواب رحمته وفضله

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

بعد إلغاء نظام الكفيل.. اتحاد المصريين بالسعودية يوضح المهن التي لا يشملها القانون

متى صيام النصف من شعبان 2021 ؟.. تعرف عليه ولا تفوت فضله العظيم

هل من يعق الأم يكن ذنبه مضاعفا عن الأب؟.. علي جمعة يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا

أم تضطر لتوديع عائلتها عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته