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رياضة

ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون.. قبل مواجهة كتيبة نونو سانتو الليلة

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ينظر عشاق الكرة الأوروبية مباراة ولفرهامبتون أمام ضيفه ليفربول على ملعب "مولينيو" في الاسبوع 28 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة وولفرهامبتون أمام ليفربول  الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM


وسجل الملك المصري هدفين وصنع آخر أمام كتيبة نونو سانتو كانت أول مباراة جمعته أمامهم بالدور الأول من موسم 2018، انتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة، لعب صلاح المباراة بالكامل وسجل هدفا وصنع آخر.

وتحتل كتيبة يورجن كلوب حاليًا المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا.

ويدخل فريق وولفرهامبتون هذه المباراة وهو يملك 35 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز 13 حيث حقق فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في اخر 5 مباريات.

وواصل مانشستر يونايتد ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي بعد فوزه الصعب على حساب نادي وست هام بهدف نظيف جاء بطريقة عكسية عن طريق كريج داوسون مدافع الهامرز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
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