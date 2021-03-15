ماذا قدم محمد صلاح أمام ولفرهامبتون.. قبل مواجهة كتيبة نونو سانتو الليلة

وتقام مباراة وولفرهامبتون أمام ليفربول الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM





وسجل الملك المصري هدفين وصنع آخر أمام كتيبة نونو سانتو كانت أول مباراة جمعته أمامهم بالدور الأول من موسم 2018، انتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة، لعب صلاح المباراة بالكامل وسجل هدفا وصنع آخر.





وتحتل كتيبة يورجن كلوب حاليًا المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا.



