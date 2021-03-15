مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، الموافق 15-3-2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي ومباراة ليفربول ومباريات الدوري المصري.
ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X هويسكا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة
فاماليكاو X سبورتينج براجا – الساعة العاشرة والربع مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة مساء على قناة on sport