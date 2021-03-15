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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الإثنين، الموافق 15-3-2021، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي ومباراة ليفربول ومباريات الدوري المصري.

ويستعرض "صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
برشلونة X هويسكا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة 
فاماليكاو X سبورتينج براجا – الساعة العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي  X الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة مساء على قناة  on sport
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