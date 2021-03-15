تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ينظر عشاق الكرة الأوروبية مباراة ولفرهامبتون أمام ضيفه ليفربول على ملعب "مولينيو" في الاسبوع 28 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

وتحتل كتيبة يورجن كلوب حاليًا المركز الثامن برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أول المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا.



ويدخل فريق وولفرهامبتون هذه المباراة وهو يملك 35 نقطة من 28 مباراة يحتل بهم المركز 13 حيث حقق فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في اخر 5 مباريات.





وواصل مانشستر يونايتد ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي بعد فوزه الصعب على حساب نادي وست هام بهدف نظيف جاء بطريقة عكسية عن طريق كريج داوسون مدافع الهامرز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.







