انتظرت ساعتين.. حمادة صدقي يكشف كواليس فشل تدريب الهلال السوداني

كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الانتاج الحربي، أسباب رحيله عن النادي العسكري، وكواليس فشل تعاقده مع الهلال السوداني بعد سفره.





وقال صدقي خلال حديثه لبرنامج "أوضة اللبس" :"مسؤولي الهلال "استعجلوني" في السفر وأخبروني بأنهم أقالوا المدير الفني ويجب أن أذهب لتولي تدريب الفريق سريعا، وعندما وصلت للسودان كان هناك استقبال جيد من الإدارة وقابلت بعض أعضاء الجهاز الفني واللاعبين".





وتابع: "واتفقنا علي أن نمضي العقود في تلك الليلة مع رئيس النادي في منزله، ثم قالوا نجعلها أفضل في الفندق الذي تقيم به، فانتظرتهم بالفعل حوالي "ساعتين" لكن لم يأتي أحد".





وواصل: "ضغط الجمهور علي الإدارة أحد أكبر أسباب فشل تدريبي للهلال".





وأضاف: "عندما تواصل معي مسؤول الهلال السوداني للعودة لتدريب الفريق، قلت له أن هناك بعض الجماهير مازالت تصدق فكرة الهروب والتي لا يوجد لها أساس من الصحة، فكان رده أن لاعبي الفريق يشيدون بالفترة التي عملت بها معهم، وأن الإدارة هي من تدير النادي وليس الجماهير".