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منوعات

أم تضطر لتوديع عائلتها عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:36 ص
أم تضطر لتوديع عائلتها
أم تضطر لتوديع عائلتها عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها بـ كورونا
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هدير علاء
اضطرت أم في الـ64 من عمرها إلى توديع أبنائها الثلاثة عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها مباشرة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعلى الرغم من أن "سوزان أولسوب"، وهي من مقاطعة "ساوث يوركشير" بإنجلترا، حرصت على اتخاذ الاحتياطات الوقائية في محاولة لحماية نفسها من خطر العدوى، إلا أنها أصيبت بالفيروس المميت ونُقلت إلى مستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية لدرجة أنها لم تعد قادرة على تناول الطعام أو الشرب.


وبعد أن تحدثت الأم لأبنائها الثلاثة "كريج" و"كيري" و"لي" عبر مكالمة الفيديو، وضعها الأطباء في غيبوبة مستحثة لكنها خسرت معركتها ضد فيروس "كوفيد-19" وتوفيت في الـ5 من مارس الجاري.

وصرحت ابنتها "كيري أولسوب" لصحيفة بريطانية بأنها وأخويها كانوا يستعدون لزيارتها بالمستشفى قبل أن يتلقوا خبر وفاتها مباشرة.

واستطردت الابنة ذات الـ35 عامًا مؤكدة ان والدتها كانت حريصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية منذ بدء تفشي جائحة كورونا، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة تعاني من مشاكل في التنفس كما أصيبت بصداع، وسرعان ما ساء وضعها لدرجة أنها لم تعد قادرة على تناول الطعام أو المياه، ولذلك نقلها أحد أبنائها إلى المستشفى، وكان خبر إصابتها بمثابة صدمة واجهت العائلة صعوبة في استيعابها بالنظر إلى مدى حرصها على اتباع إجراءات الوقاية.


وأضافت أنها وعائلتها كانوا يحاولون البقاء إيجابيين والتظاهر بالتماسك أثناء توديعها للمرة الأخيرة عبر مكالمة الفيديو، كما حاولوا طمأنتها والتعبير عن مدى حبهم لها رغم حالة الصدمة التي تملكت منهم جميعًا.

وقررت العائلة مشاركة تفاصيل مكالمة الوداع الأخيرة للأم الراحلة، إلى جانب لقطة لها خلال صراعها مع فيروس كورونا المستجد في إطار حملة لجمع التبرعات أطلقها أحد الأبناء بهدف دعم مستشفيات محلية والتحذير من مدى خطورة الفيروس.
أم تضطر لتوديع عائلتها عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة
أم تضطر لتوديع عائلتها عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة
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