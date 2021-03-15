أخبار الرياضة.. وكيل باتشيكو يكشف مفاجأة بشأن إقالته.. مؤامرة لإيقاع الأهلي في مباراة فيتا كلوب

أكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق٬ أن مسئولي اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، أنهوا حالة الجدل الذى دارت خلال الفترة الأخيرة حول تجديد عقد فرجانى ساسى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن كلمة السر في رجوع كارتيرون هو محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، الذي ابدي دعمه الكبير للنادي الأبيض .









دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #إلغاء_اشتراك_beinsports بعد رفض القناة القطرية تلبية رغبة الجماهير بعدم تعليق المعلق الرياضى أحمد الطيب على مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وإصرار القناة على مخالفة رغبة الجماهير.