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رياضة

أخبار الرياضة.. وكيل باتشيكو يكشف مفاجأة بشأن إقالته.. مؤامرة لإيقاع الأهلي في مباراة فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي :


أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن المدرب فوجئ بقرار إقالته من قِبَل مجلس إدارة النادي .

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مؤامرة يعمل عليها معظم الأندية الإفريقية في البطولات الدولية حال مواجهة الأهلي أو الزمالك. 

علم صدى البلد من مصادر مطلعة تقدم على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية المشرفة على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى باستقالته خلال الساعات القليلة الماضية .

أكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق٬ أن مسئولي اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، أنهوا حالة الجدل الذى دارت خلال الفترة الأخيرة حول تجديد عقد فرجانى ساسى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن كلمة السر في رجوع كارتيرون هو محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، الذي ابدي دعمه الكبير للنادي الأبيض .


دشن عدد كبير من جماهير النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #إلغاء_اشتراك_beinsports  بعد رفض القناة القطرية تلبية رغبة الجماهير بعدم تعليق المعلق الرياضى أحمد الطيب على مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وإصرار القناة على مخالفة رغبة الجماهير.









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أخبار الرياضة.. وكيل باتشيكو يكشف مفاجأة بشأن إقالته.. مؤامرة لإيقاع الأهلي في مباراة فيتا كلوب

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