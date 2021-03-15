مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية.





وقالت الشرطة إن حادث إطلاق النار وقع في حفلة تم عقدها داخل شركة تعمل كشركة سحب في حي بارك مانور بشيكاغو الأمريكية.





وذكرت الشرطة وفق وسائل الإعلام الأمريكية المحلية أن الحادث مرتبط بعصابة، قد نفذت هذا الهجوم.





وأضافت السلطات أنه تم العثور على سيدة تبلغ من العمر 30 عاما تعرضت لـ 3 طلقات نارية، واحدة منهم في الرأس ماتت على إثرها، وكذلك رجل أصيب في رقبته وساقه، ويبلغ من العمر 39 عاما ومات أيضا على إثر هذه الإصابة.





وتشير التحقيقات الأولية إلى أن اعمار المصابين والضحايا تتراوح ما بين 20 إلى 44 عاما، كما تم نقل 7 من المصابين إلى المستشفى بين حالات حرجة وخطيرة.



