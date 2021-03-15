لاعب الزمالك السابق يهنئ خالد بيومي بعيد ميلاده

هنأ أحمد مجدي لاعب نادي الزمالك السابق، المحلل الرياضي خالد بيومي، بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.







وكتب أحمد مجدي قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا كابتن خالد يا ملك التحليل في الوطن العربي وعقبال سنين كتيره" .





ورد خالد بيومي قائلا: "‏‎وانت طيب يا احمد تحياتي للاسرة يا نجم".





وحصل خالد بيومي الخبير الكروي المصري والمحلل في قناة أبوظبي الرياضية، على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، و معه النجم التونسي زبير بيه لينضما إلى قائمة مطولة من نجوم الرياضة العربية والعالمية الحاصلين على الإقامة الذهبية في الدولة.







وعبر بيومي عن سعادته بالحصول على الاقامة الذهبية ووجه الشكر إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.







كما وجه الشكر إلى دولة الإمارات التي تفتح ذراعيها للجميع في مختلف المجالات، وتحتضن الكفاءات والمتميزين والمواهب، معربًا عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية في الدولة.