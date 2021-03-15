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فن

لما تعرف إن الكراش هتتخطب.. محمد أنور يمازح متابعيه بفيديو كوميدي

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:03 ص
محمد انور
محمد انور
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد انور متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفيديو كوميدي له من مسلسل إسعاف يونس أثناء قيامه بفراشة خطوبة حبيبته.

‬‏وعلق محمد انور قائلا "‪لما تعرف إن الكراش هتتخطب من مسلسل #إسعاف_يونس الساعة ٨ مساءً على cbc  و١١ مساءً على cbc drama ".


"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.


مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي

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