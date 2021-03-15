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أخبار العالم

البرازيل تستمر في تسجيل أرقام قياسية بشأن كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:35 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الصحة في البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 43 ألفا و812 إصابة جديدة بكورونا، و1127 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضيين. 

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة استرازينيكا، عدم وجود دليل على تسبب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يزيد من خطر جلطات الدم. 

وأضافت الشركة أنها أجرت مراجعة متأنية للبيانات حول اللقاح، وخاصة للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. 

وقالت: "لقد تلقى الآن حوالي 17 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لقاحنا، وعدد حالات الإصابة بجلطات الدم المبلغ عنها في هذه المجموعة أقل من مئات الحالات التي كان من المتوقع حدوثها بين عامة السكان". 

وتابعت: "لقد أدت طبيعة الوباء إلى زيادة الاهتمام في الحالات الفردية ونحن نتجاوز الممارسات القياسية لمراقبة سلامة الأدوية المرخصة في الإبلاغ عن أحداث اللقاح، لضمان السلامة العامة". 

وكانت بعض الدول الأوروبية اتهمت لقاح أكفورد-استرازينيكا يسبب تجلط الدم، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع. 
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