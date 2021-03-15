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منوعات

بدايته تعود لعام 1983.. 6 معلومات عن اليوم العالمي لحقوق المستهلك

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:32 ص
معلومات عن اليوم
معلومات عن اليوم العالمي لحقوق المستهلك
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هدير علاء
يشهد يوم الـ15 من مارس من كل عام إحياء فعالية "اليوم العالمي لحقوق المستهلك"، والذي يعتبر بمثابة وسيلة لزيادة الوعي العالمي بحقوق المستهلك واحتياجاته، والمطالبة باحترام حقوق كافة المستهلكين وحمايتها.

وفيما يلي رصد لمجموعة من المعلومات عن اليوم العالمي لحقوق المستهلك:

- يمكن القول إن فكرة اليوم العالمي لحقوق المستهلك مستوحاة من الرئيس الـ35 للولايات المتحدة الأمريكية "جون كينيدي"، والذي تناول رسميًا في خطاب موجه إلى الكونجرس الأمريكي في الـ15 من مارس لعام 1962، قضية حقوق المستهلك، كان أول زعيم يقدم على هذه الخطوة على مستوى العالم.

- حدد "كينيدي" في خطابه أربعة حقوق أساسية للمستهلك.. واتسعت لاحقًا لتشمل حقوق المستهلك الثمانية التي تعترف بها منظمات المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

- هذه الحقوق كالتالي: الحق في تلبية الاحتياجات الأساسية.. الحق في الأمان.. الحق في الحصول على المعلومات.. الحق في الاختيار.. حق الاستماع إلى آرائه.. الحق في التعويض.. حق التثقيف.. الحق في بيئة صحية.

- في الـ9 من أبريل لعام 1985، وافقت منظمة الأمم المتحدة على المبادئ التوجيهية العامة لحماية المستهلك.

- إحياء ما يُعرف بـ اليوم العالمي لحقوق المستهلك للمرة الأولى يعود إلى عام 1983، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذه المناسبة سنويًا في الـ15 من مارس.

- بالنسبة إلى موضوع وشعار اليوم العالمي لحقوق المستهلك لهذا العام 2021 فهو: "معالجة التلوث البلاستيكي".
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