موجز السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تشن حملة لإلغاء اشتراك قناة beinsports.. وهاني الناظر يطالب بإنشاء وحدة لمكافحة التحرش

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جماهير الأهلي تشن حملة لإلغاء اشتراك قناة beinsports بعد تعيين أحمد الطيب مذيعا لمباراة الأهلي وفيتا كلوب



دشن عدد كبير من جماهير النادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #إلغاء_اشتراك_beinsports بعد رفض القناة القطرية تلبيه رغبة الجماهير بعدم تعليق المعلق الرياضي أحمد الطيب على مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا وإصرار القناة على مخلفة رغبة الجماهير







أحمد مكي يروج لمسلسل الاختيار2 بالبرومو الرسمي.. ومتابعون: "فيه عظمة في رمضان"





روج الفنان أحمد مكي لمسلسل الرمضاني الجديد الاختيار ٢ عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .





هاني الناظر يطالب بإنشاء وحدة لمكافحة التحرش



طالب الطبيب هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، وزارة الداخلية بإنشاء وحدة لمكافحة التحرش تتبع ادارة الاداب





إحنا على مبدأنا...أحمد العوضي من كواليس تصوير "اللي ملوش كبير"



شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له من كواليس تصوير مسلسل اللي ملوش كبير .





