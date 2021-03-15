ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من لبنان شكرًا السعودية.. هاشتاج يجتاج تويتر لبنان واعلامي: لا ينكر فضل المملكة إلا جاحد

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:00 ص
لبنان والسعودية
لبنان والسعودية
Advertisements
محمود نوفل
أكد الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب ان هناك أبواق مأجورة ومعروفة الاهداف تطل احيانا من بعض القنوات التلفزيونية اللبنانية الممولة من إيران وحلفاءها وتستضيف ما يسمى محللين سياسيين مأجورون يتطاولون على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بهدف خدمة لأجندات معينة، ومشاريع مشبوهة. 

وقال ابوزينب لصدي البلد :  لكن غالبية الشعب اللبناني تنظر للمملكة قيادة وحكومة وشعب،كأخ وقف الى جانب لبنان في اصعب الظروف، فلا ينكر فضل ⁧‫السعودية‬⁩ واياديها البيضاء الا كل جاحد وناكر للمعروف. 

ودشن عدد  نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج تحت  من لبنان شكرًا السعودية ، ردًا على الاصوات المأجورة التي تتطاول على قبله المسلمين ارض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية،قلعه كل العرب الشرفاء. 

وقد تفاعل مع الوسم الذي اطلق من جميع الطوائف والاديان في لبنان وفِي دقائق اصبح ترند الاول في لبنان . 

حيث غردت الاعلامية اللبنانية  لبنا دبسي قائلا " الهجوم الاعلامي والتنمر على المملكة العربية السعودية وقيادتها مرفوض ومستنكر ، والمملكة تربطها بلبنان علاقات المودة والأخوة والتي كانت وما زالت تقف مع لبنان في المحطات الصعبة . 

بينما كتب اخر ويدعي أحمد حمود قائلا : الوسم ( هاشتاق ) هو تأكيدًا على الوفاء والاخلاص للعلاقات الاخوية اللبنانية السعودية العربية الراسخه في القلوب. 

وقالت اخري وتدعي فرح : اكثر من ٣٠٠ الف لبناني يعيش حياة كريمة بسبب العمل في المملكة وبالاضافة الى دعم الممكلة للبنان الذي لا يمكن ان ننساه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلامي لبناني: بيروت أصبحت في خطر شديد وحزب الله يمارس انتهاكات غامضة

إعلامي لبناني: اعتداء الحوثيين على السعودية يشكل خطرًا على الأمن والملاحة الدوليين

رسالة عاجلة من السعودية إلى لبنان

"قل لا للعنف" تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد جرائم الحوثيين في السعودية

الخارجية اللبنانية تدين محاولات استهداف أهداف مدنية في المملكة السعودية

اعلامي لبناني: أمن السعودية هو أمن كل الدول العربية والإسلامية وعلينا توحيد الصفوف

ترشيحاتنا

أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

عودة روبي.. فوازير رمضان وألبوم غنائي وفيديو كليب

حكم أخذ البنت من مال أبيها دون علمه لشراء ما تحتاجه

شاهد.. عبد الله عمرو دياب يحتفل مع والدته بعيد الأم

هل تم إيقاف تراخيص التوك توك في مصر؟ ..خبير يجيب

بشأن شيكات المعاملات العقارية.. حاكم دبي يصدر مرسوما جديدا مهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي