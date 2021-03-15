من لبنان شكرًا السعودية.. هاشتاج يجتاج تويتر لبنان واعلامي: لا ينكر فضل المملكة إلا جاحد

أكد الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب ان هناك أبواق مأجورة ومعروفة الاهداف تطل احيانا من بعض القنوات التلفزيونية اللبنانية الممولة من إيران وحلفاءها وتستضيف ما يسمى محللين سياسيين مأجورون يتطاولون على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بهدف خدمة لأجندات معينة، ومشاريع مشبوهة.





وقال ابوزينب لصدي البلد : لكن غالبية الشعب اللبناني تنظر للمملكة قيادة وحكومة وشعب،كأخ وقف الى جانب لبنان في اصعب الظروف، فلا ينكر فضل ⁧‫السعودية‬⁩ واياديها البيضاء الا كل جاحد وناكر للمعروف.





ودشن عدد نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج تحت من لبنان شكرًا السعودية ، ردًا على الاصوات المأجورة التي تتطاول على قبله المسلمين ارض الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية،قلعه كل العرب الشرفاء.





وقد تفاعل مع الوسم الذي اطلق من جميع الطوائف والاديان في لبنان وفِي دقائق اصبح ترند الاول في لبنان .





حيث غردت الاعلامية اللبنانية لبنا دبسي قائلا " الهجوم الاعلامي والتنمر على المملكة العربية السعودية وقيادتها مرفوض ومستنكر ، والمملكة تربطها بلبنان علاقات المودة والأخوة والتي كانت وما زالت تقف مع لبنان في المحطات الصعبة .





بينما كتب اخر ويدعي أحمد حمود قائلا : الوسم ( هاشتاق ) هو تأكيدًا على الوفاء والاخلاص للعلاقات الاخوية اللبنانية السعودية العربية الراسخه في القلوب.



