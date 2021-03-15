ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي

تم مؤخرا انتاج فورد مافريك الجديدة كليا في مصنع فورد بالمكسيك،و بعد أسابيع من بدء إنتاجها ظهرت في تصميم تخيلي جديد مستوحى من التسريبات المتكررة للبيك أب، مع العلم أن الاسم الإعلامي المتداول “مافريك” غير مؤكد رسميًا من قِبل فورد للوقت الحالي.



تشير التقارير لانطلاق فورد مافريك بمحركين إيكوبوست سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، مع دفع أمامي أو كلي حسب الفئة وستكشف فورد عن البيك أب الجديدة قريبًا وتشارك مافريك المنصة مع برونكو .



سيتم انتاج فورد مافريك و فورد برونكو إسبورت و فوردإسكيب في نفس المصنع المكسيكي وستتميز مافريك بتصميمها عن موديلات البيك أب الأخرى لفورد مثل رينجر، خصوصا في تصميم المصابيح الأمامية على شكل C والشبك الأمامي الأسود وشكل الجنوط.



وأعلنت فورد تأخير انتاج برونكو موديل 2021؛ بسبب مشاكل خاصة، ناتجة عن الغلق المتكرر للمصانع، الناتج عن مكافحة الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، كباقى شركات صناعة السيارات حول العالم .



واضافت فورد انها كانت تنوى طرح السيارة طراز برونكو موديل 2021 فى الربيع القادم من هذا العام ، الا ان مشاكل واجهتها بسبب الموردين مما ادى الى تأجيل طرحها الى الصيف القادم من نفس العام .



واوضحت فورد ان السيارة برونكو موديل 2021 الرياضية متعددة الاستخدامات سيبدأ انتاج الجيل السادس منها ذات البابين و أربع أبواب في 29 مارس من مصنع ميتشيجان للتجميع في واين، ميشيجان الصينية.