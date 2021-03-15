مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

تعتبر السيارة مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة من أفخم سيارات السيدان حاليًا، والتي اثبتت ان الصانع الالماني قادر علي طرح سيارة فخمة بمثابة قصر متحرك.



تأتي مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة بقاعدة عجلات أطول لتحصل المقاعد الخلفية على مساحة أكبر مقارنة بالطراز السابق، مع وظائف التدليك وتدفئة الرقبة والكتف لتوفر افضل تجربة استرخائية ممكنه في سيارة.



تتميز مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة بأكصدام أمامي فخم ، وشبك مع شرائح عمودية من الكروم، وعلامة مايباخ المضيئة على عمود C، كما ستأتي بوسائد هوائية للمقاعد الخلفية.



مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة معززة بالعديد من التقنيات المتقدمة مثل شاشة تاتش أوليد مقاس 12.8 بوصة في الكونسول الوسطي مع أحدث نظام ترفيهي MBUX بالتحكم الصوتي، ونظام صوتي محيط رباعي الأبعاد مع 30 مكبر صوت.



وحتي الان لم تكشف مرسيدس عن الأسعار،ولكن من المتوقع ان تتوفر بأمريكا منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 184,900 دولار، أي حوالي 2 مليون و 900.000 جنيه مصري حتي 200,000 دولار اي حوالي 3 ملايين و140.000 جنيه مصري لأعلى فئة.



وأكد ماركوس شافر مدير عمليات مرسيدس، أن تاريخ العلامه وصل إلى 50 سيارة مختلفة العام الماضي مع استعدادها لطرح موديلات EQ جديدة وقال لقد وصلنا إلى حدودنا القصوى في مجال البحث والتطوير وستوقف بعض الموديلات الأقل ربحية لتركيز جهود التطوير في الموديلات الكهربائية الرئيسية لأنها تعتبر بوابة للمستقبل.