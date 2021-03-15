فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

ظهرت اخيرا السيارة فورد F-150 الكهربائية الجديدة كليًا أثناء اختبارها لأول مرة بتمويهات تخفي التصميم الخارجي بشكل جيد، ولكن يمكن التعرف على البيك أب كـ F-150 بدون اختلافات جذرية عن النسخ القياسية بمحركات الاحتراق الداخلي.



وأكدت فورد بدء إنتاج F150 الكهربائية في منتصف 2022 مع انطلاقها في نهاية العام القادم كموديل 2023 وستحصل البيك أب على شبك أمامي حصري وشريط أمامي LED ضوئي بعرض المقدمة بالكامل ضمن لمسات أخرى فريدة.



وأعلنت مؤخرا شركة فورد، عملاق صناعة السيارات الأمريكية، عن طرح أيقونتها الخارقة فورد رابتر 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد، والتي تأتي بإمكانات أفضل للقيادة على التضاريس الوعرة وبتقنيات حديثة للتعامل مع جميع أنواع التضاريس.





كما هو معلن من فورد ان السيارة رابتر 2021 ford f150 raptor تتوفر بإطارات 35 بوصة أو 37 بوصة حسب اختيارك ، وهي أكبر إطارات تم وضعها على شاحنة بيك اب علي ارض الواقع.



وتسائل بعض العملاء في الولايات المتحدة الامريكية عن امكانية تعديل اطارات فورد رابتر 2021 ford f150 raptor و تقليل حجمها خارج الوكيل و قام البعض بأرسال رسائل ليعرفوا ماهية الوضع و كانت الرسمية من فورد هي لا.



وأرسلت فورد رسائل إلكترونية للعملاء الذين يتسائلون حول هذا الامر وقالت ان عملية تغيير اطارات فورد رابتر 2021 ford f150 raptor خارج الشركة تخرج السيارة من الضمان وبعض العملاء قالوا إن هذة اجراءات تعسفية.