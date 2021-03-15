محافظ القاهرة: إطلاق اسم الشهيد على المدرسة فخر لها

أطلقت محافظة القاهرة 4 من أسماء الشهداء على المدارس وهم البطل الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد على مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين بمصر الجديدة ، والبطل الشهيد جندي مجند / عاشور سيد أبو سريع على مدرسة طرة الابتدائية بنين بالمعادي، والبطل الشهيد جندي مجند محمود رأفت محمود على مدرسة القطامية للتعليم الفني الصناعي بحي الخليفة ، والبطل الشهيد جندي مجند / كيرلس كامل ميخائيل على مدرسة مصر الإعدادية بنين بعين شمس.





وتم تسليم أسر شهداء الوطن لوحات نحاسية تذكارية بالمدارس التى تحمل أسماء أبنائهم تقديرًا لتضحياتهم.





وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسي أبدا شهداء الوطن وتسعي دائما لتكريم اسرهم الذين قدموا اغلى ما لديهم فداء للوطن .





وأكد المحافظ أن يوم 9 مارس من كل عام هو تاريخ سطره دماء الشهداء نفتخر بهم ونعتز بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من تضحيات ويقدموا يومًا بعد يوم شهداء لهذا الوطن ، وسوف يظل ذلك اليوم علامة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية ودرسًا لأجيال متعاقبة على مدى التاريخ ، مشيرًا إلى أن مصر وما تحققه من بناء وتنمية فى كل المجالات تحت رؤية قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.