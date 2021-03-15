جاهزة عالسكن.. تعرف على محتويات شقق المحروسة والخيالة بالقاهرة

وقعت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجمعية دار الأورمان بروتوكول تعاون ضمن خطة مواجهة مشكلة العشوائيات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ونص البروتوكول على تأثيث وتجهيز عدد 1100 وحدة سكنية بمشروعي المحروسة والخيالة لتسكين الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة.
وشمل الآثاث أجهزة كهربائية وغرف نوم وسفرة وأطفال ومطابخ ومفروشات وذلك في اطار التعاون المثمر والبناء بين اجهزة الدولة والمجتمع المدني لتوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد.