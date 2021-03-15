جاهزة عالسكن.. تعرف على محتويات شقق المحروسة والخيالة بالقاهرة

وزيرة التضامن الاجتماعي أمام البرلمان: نتبنى منظورا حقوقيا متعدد الأبعاد في كافة المجالات.. و420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويا.. إطلاق "منصة المفقودين" قريبا