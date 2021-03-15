ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جاهزة عالسكن.. تعرف على محتويات شقق المحروسة والخيالة بالقاهرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:02 ص
تعرف على محتويات
تعرف على محتويات شقق المحروسة والخيالة بالقاهرة
Advertisements
عبد العزيز جمال
وقعت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجمعية دار الأورمان بروتوكول تعاون ضمن خطة مواجهة مشكلة العشوائيات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ونص البروتوكول على تأثيث وتجهيز عدد 1100 وحدة سكنية بمشروعي المحروسة والخيالة لتسكين الأسر القاطنة بالمناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة.

وشمل الآثاث أجهزة كهربائية وغرف نوم وسفرة وأطفال ومطابخ ومفروشات وذلك في اطار التعاون المثمر والبناء بين اجهزة الدولة والمجتمع المدني لتوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نقل 149 أسرة إلى بديل العشوائيات في البحر الأحمر

بتكلفة 9 ملايين جنيه.. إعادة تطوير قرى مركزي إطسا وسنورس بالفيوم

مدبولي: تكليف التضامن بسرعة تأثيث وحدات سكان المناطق العشوائية

وزيرة التضامن الاجتماعي أمام البرلمان: نتبنى منظورا حقوقيا متعدد الأبعاد في كافة المجالات.. و420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويا.. إطلاق "منصة المفقودين" قريبا

القباج: التضامن الاجتماعي تتبنى منظورا حقوقيا متعدد الأبعاد في كافة المجالات

برلماني: الرئيس يسعى للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمصريين

ترشيحاتنا

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا

شوبير يوجه رسالة لـ عصام عبد المنعم في أزمته الصحية

تحد سافر للمجتمع الدولي.. الإمارات تدين هجوم ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

هو كفر.. شوبير يهاجم الإطاحة بمدرب الزمالك بسبب محمد الشناوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي