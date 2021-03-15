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محافظات

بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:31 ص
آخر تطورات ميل عقارين
آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان
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عبد العزيز جمال
أعلنت محافظة القاهرة إخلاء 40 أسرة من عقارين بحلوان بعد حدوث تصدعات وشروخ وميل بسبب هبوط أرضي، مشيرة إلى أن اللجان الفنية تفحص العقارات بعد إخلائها لبيان أفضل إجراء يتم اتخاذه للحفاظ على أرواح المواطنين والسكان.

ويتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تداعيات الهبوط الارضي بمنطقة أطلس بحلوان ، ووجود تصدعات وميول بعدد من عمارات بلوكات (12،13) بمساكن أطلس مؤكدا أنه جاري الفحص الفني لمعرفة الأسباب والحالة الفنية والحلول التي سيتم التعامل بها فور استكمال تقارير اللجنة المشكلة.

ووجه المحافظ مسؤولي المنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة وحي حلوان بسرعة التوجه إلي موقع الهبوط الأرضي بحضور اللواء مصطفي يس مدير قطاع امن الجنوب واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة مرافق القاهرة والعميد عمرو مجدي مدير مباحث المرافق.

وأكد المحافظ أنه تم حصر وإخلاء سكان العمارات المتضررة احترازيا حفاظا علي الأرواح لحين استكمال أعمال الفحص الفني للحالة الإنشائية وبيان صلاحية الترميم من عدمه .

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توجهت لموقع العقارين المائلين بمنطقة أطلس بحلوان للوقوف على الوضع والاطمئنان على سلامة السكان فور ورود بلاغ من السكان لمتابعة الموقف والوقوف على حالة التصدعات والشروخ والمعاينة.

ووجهت نائب المحافظ على الفور بالمعاينة للاطمئنان على سلامة وامن جميع السكان بالعمارتين والعقارات المجاورة وتبين وجود ميل واضح بالعقارين ، موجهة بسرعة إخلاء كافة السكان من العمارتين الآيلتين للسقوط وما يجاورهما وقد تم الاخلاء فورا .

وأوضحت انه رحل أغلب السكان للإقامة لدى ذويهم بناء على رغبتهم لحين المعاينة من اللجنة الفنية ، مشددة على سرعة تنفيذ الاجراءات ، للوقوف على وضع التصدعات والشروخ، للتأكد والوقوف على إمكانية الترميم من عدمه.

يذكر أن المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغا من المواطنين بميل عقارين 11و13 .

وتوجهت نائب المحافظ على الفور لتأمين المواطنين و السكان والاطمئنان عليهم وتهدئتهم والتوجيه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل فورى.


بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور
بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور
بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور
بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور
بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور
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