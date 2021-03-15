بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور

أعلنت محافظة القاهرة إخلاء 40 أسرة من عقارين بحلوان بعد حدوث تصدعات وشروخ وميل بسبب هبوط أرضي، مشيرة إلى أن اللجان الفنية تفحص العقارات بعد إخلائها لبيان أفضل إجراء يتم اتخاذه للحفاظ على أرواح المواطنين والسكان.
ويتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تداعيات الهبوط الارضي بمنطقة أطلس بحلوان ، ووجود تصدعات وميول بعدد من عمارات بلوكات (12،13) بمساكن أطلس مؤكدا أنه جاري الفحص الفني لمعرفة الأسباب والحالة الفنية والحلول التي سيتم التعامل بها فور استكمال تقارير اللجنة المشكلة.
ووجه المحافظ مسؤولي المنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة وحي حلوان بسرعة التوجه إلي موقع الهبوط الأرضي بحضور اللواء مصطفي يس مدير قطاع امن الجنوب واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة مرافق القاهرة والعميد عمرو مجدي مدير مباحث المرافق.
وأكد المحافظ أنه تم حصر وإخلاء سكان العمارات المتضررة احترازيا حفاظا علي الأرواح لحين استكمال أعمال الفحص الفني للحالة الإنشائية وبيان صلاحية الترميم من عدمه .