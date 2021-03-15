بعد إخلاء 40 أسرة.. آخر تطورات ميل عقارين بسبب هبوط أرضي في حلوان.. صور

وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، توجهت لموقع العقارين المائلين بمنطقة أطلس بحلوان للوقوف على الوضع والاطمئنان على سلامة السكان فور ورود بلاغ من السكان لمتابعة الموقف والوقوف على حالة التصدعات والشروخ والمعاينة.





ووجهت نائب المحافظ على الفور بالمعاينة للاطمئنان على سلامة وامن جميع السكان بالعمارتين والعقارات المجاورة وتبين وجود ميل واضح بالعقارين ، موجهة بسرعة إخلاء كافة السكان من العمارتين الآيلتين للسقوط وما يجاورهما وقد تم الاخلاء فورا .





وأوضحت انه رحل أغلب السكان للإقامة لدى ذويهم بناء على رغبتهم لحين المعاينة من اللجنة الفنية ، مشددة على سرعة تنفيذ الاجراءات ، للوقوف على وضع التصدعات والشروخ، للتأكد والوقوف على إمكانية الترميم من عدمه.



