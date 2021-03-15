حدث ليلا.. ضبط متحرش المترو.. هجوم على محمد رمضان.. مصدر أمنى ينفى استشهاد فردي شرطة و4 مجندين.. سر عودة كارتيرون

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147234 حالة حتى اليوم.





نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.





نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص تحرش بطفلة داخل عقار بمدينة بدر.





نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن الإدعاء باستشهاد فردى شرطة وأربعة مجندين وإصابة ثلاثة ضباط بطلقات نارية خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع عناصر إرهابية بطريق حسن الشاذلى بمحافظة البحر الأحمر، ومصرع (8 عناصر إرهابية) خلال تلك المواجهات.





أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن المدرب فوجئ بقرار إقالته من قِبَل مجلس إدارة النادي .





أعلنت الشرطة السعودية، إلقاء القبض على 4 مواطنين لتحرشهم بفتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف السعودية.





أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة، أطلقت من الأراضي اليمنية في اتجاه خميس مشيط السعودية.





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن كلمة السر في رجوع كارتيرون هو محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، الذي ابدي دعمه الكبير للنادي الأبيض .





قال الفنان محمد الشرنوبى عن الانطباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنه.





قال الإعلامى عمرو أديب ، إنه لم يهاجم محمد رمضان أمس فى برنامجه عندما كان يقوم بعرض أزمة الشاب الذى تعرض للإصابة عند تصوير إعلان محمد رمضان.





كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن النجاحات التي حققتها إدارته خلال الأسبوع الماضي، من تمرير خطة الإنقاذ الاقتصادية وغيرها.



