للرجال فقط.. هذه نصائح لعدم تساقط الشعر

مشكلة تساقط الشعر عند الرجال أصبحت مشكلة تؤرق الكثير منهم، ولأن الوقاية دائمًا خير من العلاج، يجب على كل رجل معرفة كيف يحافظ على صحة شعره حتى لا يفقده.





يقدم مصفف الشعر محمد ورامي بعض النصائح للرجال، حيث يجب على الرجل أن يتجنب غسل الشعر كثيرًا، ويكتفى بغسله مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع مع الحرص دائمًا على تصفيفه، مما يضمن الحفاظ على صحته.





وأضاف مصفف الشعر، عند غسل الشعر يجب تجفيفه برفق، لأنه فى هذه الحالة أكثر عرضة للتلف والضعف، ويسبب الإجهاد لفروة الرأس، كما يجب أن يستخدم الرجل مشطا رقيقا لتمشيط الشعر، حتى لا يتعامل بعنف مع الشعر، ويتسبب فى سقوطه.





وأكد أنه يجب على الرجل تجنب تعرض الشعر لمادة الكلور الموجود فى أحواض السباحة، لأنها تسبب هشاشة وجفاف الشعر، وتعتبر أسهل طريقة لحماية الشعر هو ترطيبه، بالماء النظيف وارتداء قبعة السباحة.





وشدد على ضرورة استخدام الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر، مع ضرورة غسله مرة واحدة فقط وليس مرتين فى اليوم، كما تذكر بعض الإعلانات التليفزيونية، كما يجب على الرجل تجنب الإفراط فى استخدام الاستشوار، وتركه يجف طبيعيًا، حتى لا يضعف.





وأضاف أنه للحفاظ على شعرك أنيقا، يجب الذهاب للكوافير كل 4-6 أسابيع، كما أن الاستحمام بالماء البارد، يساعد على تنشيط الشعيرات الدموية فى فروة الرأس، ما يحافظ على خصلات الشعر، لكن عند الاستحمام بالماء الساخن، يدهور صحة الشعر تمامًا بسبب سحب كل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس.





وأكد مصفف الشعر أنه يجب على الرجل الحفاظ على صحته من خلال اتباع نظام غذائى صحى، وممارسة التمارين الرياضية، وشرب الماء، والحصول على قسط كافٍ من النوم ومحاولة البقاء إيجابيًا.