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رياضة

موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بتحقيق الفوز أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:50 ص
موسيماني
موسيماني
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عبد الحكيم ابو علم
طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من لاعبيه باللعب بمنتهي القوة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب في المباراة المقرر لها الثانية من ظهر غد بتوقيت القاهرة بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه صباح أمس شهدت شرح بعض النقاط في الفريق المنافس ثم تطرق إلي شق أخر وهو صعوبة موقف الفريق في المجموعة حيث قال للاعبيه :" نحن في وضع صعب جدا ..ونحن من أوصلنا نفسنا له ..نعلم أن هناك أمور خارجة عن الإرداة تعرضنا له ولكن يجب علينا اللعب بمنتهي القوة ..تقديم أنفسنا كأبطال للقارة أمام فيتا كلوب".

وأضاف موجهًا حديثه للاعبيه :" الفرصة أمامكم في الملعب لتحقيق الفوز علي فيتا مع صعوبة المهمة خاصة أن المباراة ستقام في أجواء حارة ..ولكني كل الأمور متاحة فأنتم أبطال النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا"، وحذر موسيماني خلال المحاضرة من إستغلال المنافس للأجواء الحارة والرطوبة العالية التي يعتادون عليها لذا يجب علي لاعبيه تقسيم الجهد البدني علي مدي الــ90 دقيقة.

كما تحدث المدير الفني بإسهاب عن السرعات التي يتمتع بها مهاجمي فيتا كلوب في مواجهة بدر بانون وياسر إبراهيم والذي يجب أن ينبتهوا لهذا الأمر بمنتهي الدقة خاصة أنهم في مباراة لا تقبل الأخطاء، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير اليوم علي ملعب المباراة حيث تمنحهم لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أحقية التدريب علي ذات الملعب التي تقام عليها المواجهة مرتين إذا كان من النجيل الصناعي.
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