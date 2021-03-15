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مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:47 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 15 مارس عيد ميلاد الفنانة لقاء الخميسي التي أتمت عامها الـ 43، ولا زالت تحافظ على أناقتها وشبابها أيضا.

تهتم لقاء الخميسي بمتابعة أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وجمالها، حيث تفضل دائما التنويع والتجديد بين مختلف التصميمات وعدم السير على وتيرة واحدة.

تحرص لقاء الخميسي على تنسيق الأحذية والحقائب الراقية والفخامة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة، كما تتزين بالمجوهرات والإكسسوارات المميزة.

تخطف لقاء الخميسي الأنظار أيضا بفساتين السهرة التي تجمع بين الأناقة و الفخامة والتي تتسم بأنها مصنوعة من الأقمشة الملفتة والمطرزة، كما تعتمد على مختلف على التصميمات والقصات التي تتناسب مع قوامها.

إليكم الصور...
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي
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