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أخبار العالم

إسرائيل تسجل أكثر من 6000 وفاة بكورونا منذ بداية انتشاره

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الأحد أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد، تجاوزت الـ6000 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل سجلت الأحد أقل حصيلة يومية للإصابة بكورونا، وذلك بعد تطعيم ما يزيد على 70% من السكان.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة سجلت 773 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم السبت، بينما انخفض عدد مرضى الحالات الخطيرة إلى 633.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن الـ16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة بصفوفه في غضون أسبوعين، حيث سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.

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