تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 15-3-2021

استعرض برنامج "8الصبح " المذاع على قناة "دى إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15 -3- 2021، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وحتى بدء موسم الربيع في الظهور.





وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة الصغرى 13 والعظمى 26 شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 25 طنطا الصغرى 13 والعظمى 25 دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23 الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20 بلطيم الصغرى 14 العظمى 22 مطروح الصغرى 14 والعظمى 19 السلوم الصغرى 10 والعظمى 18 سيوة الصغرى 10 والعظمى 22 بورسعيد الصغرى 14 العظمى 22 دمياط الصغرى 14 والعظمى 21 الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 26 الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 27 السويس الصغرى 14 والعظمى 26





