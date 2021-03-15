أغنية I Can't Breathe تفوز بجائزة أغنية العام بحفل توزيع الـ Grammy

غابرييلا ويلسون،أن تحصد جائزة العام في حفل توزيع جوائز الـ

Grammy.

تعد الجرامي من أعلى الجوائز في مجال الموسيقى، وهي الموازية للأوسكار في عالم الغناء والاستعراض، وكان مقررا إقامة الحفل 31 يناير الماضي، لكن تم تأجيله إلى 15 مارس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لوس أنجلوس.



ويقام في الثانية ظهر اليوم، حفل توزيع جوائز الجرامي 2021 الموسيقية في نسخته الـ 63، وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب الإصابات بفيروس كورونا، ويستضيف الحفل، الممثل والمذيع الكوميدي تريفور نواه، وسيشهد الحفل عددا من العروض الحية التي ستذاع على الهواء مباشرة، بينما ستكون بعد الفقرات مسجلة. وسيقام بدون حضور جمهور، وستقسم العروض إلى 5 مراحل.

