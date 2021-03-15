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أخبار العالم

بشأن شيكات المعاملات العقارية.. حاكم دبي يصدر مرسوما جديدا مهما

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:37 ص
حاكم دبي
حاكم دبي
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شيماء مصطفى

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، مرسوما جديدا بصفته حاكم للإمارة. 


واختص المرسوم رقم (11) لسنة 2021، بإلغاء اللجنة القضائية الخاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية، والمُشكّلة بموجب المرسوم رقم (56) لسنة 2009.


وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، نص المرسوم على أن تُحال الشكاوى والطلبات والدعاوى والطعون المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم، أمام اللجنة القضائيّة الخاصّة المُشار إليها، والتي لم يصدر بها حُكم قطعي، للجهة القضائية المُختصة بحسب الأحوال. 

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