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رياضة

وزير الرياضة يكرم رؤساء الاتحادات الدولية والأوروبية والإفريقية للدراجات

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:42 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، بالإضافة إلى تكريم رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات وذلك بإهداء درع الوزارة لهم.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم يفي الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للدراجات، وتقديرًا لجهود رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وحضوره توفيع بروتوكول استضافة مصر  لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور وجيه عزام لمجهوداته المبذولة لنشر رياضة الدراجات على المستوي المحلي والقاري، وتتسيقه مع الاتحاد الدولي للعبة بشأن استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية للدراجات، وكذا إقامة البطولات الإفريقية بمصر بفضل ما تتميز به البلاد من مقومات وخبرات.

وقدم الوزير التهنئة إلى الدكتور وجيه عزام بالفوز برئاسة كونفدرالية الاتحاد الإفريقي للدراجات في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت بمصر ، مشيرًا إلى دعم الدولة المصرية لكافة أبنائها في مختلف المناصب الدولية.
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