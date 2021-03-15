وزير الرياضة يكرم رؤساء الاتحادات الدولية والأوروبية والإفريقية للدراجات

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ، والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، بالإضافة إلى تكريم رئيس الاتحاد الأوروبي للدراجات وذلك بإهداء درع الوزارة لهم.





جاء ذلك على هامش مشاركتهم يفي الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للدراجات، وتقديرًا لجهود رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وحضوره توفيع بروتوكول استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار.





ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور وجيه عزام لمجهوداته المبذولة لنشر رياضة الدراجات على المستوي المحلي والقاري، وتتسيقه مع الاتحاد الدولي للعبة بشأن استضافة مصر لمختلف البطولات الدولية للدراجات، وكذا إقامة البطولات الإفريقية بمصر بفضل ما تتميز به البلاد من مقومات وخبرات.



