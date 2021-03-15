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google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:35 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية فى القاهرة والجيزة اليوم، الاثنين 15 -3- 2021،
وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذى يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق سيولة مرورية على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة متوسطة فى مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن كوبري أكتوبر لا يشهد أى زحام مروري، وحركة المرور فى امتداد رمسيس تسير بشكل طبيعي.

وأفادت مصادر أمنية،بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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