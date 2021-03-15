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أخبار العالم

الموجة الثالثة بدأت.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية بـ ألمانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:37 ص
قفزة جديدة في إصابات
قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية بـ ألمانيا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني، فقد رصدت السلطات الصحة الألمانية 6604 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إلى جانب 47 حالة وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد تجاوز المليونين ونصف المليون إصابة، بينما تخطى إجمالي الوفيات الـ73 ألف وفاة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، الخميس، دخولها في موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأكد كبير مسؤولي مكافحة الأمراض في ألمانيا، لوتار فيلر، أن موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا قد بدأت بالفعل في البلاد.

وأعرب فيلر، رئيس معهد "روبرت كوخ" الالماني لمكافحة الامراض، عن قلقه الكبير للغاية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أن الموجة الثالثة قد بدأت بالفعل في ألمانيا.

وقال فيلر لصحفيي الأمم المتحدة في جنيف، أمس الأربعاء، إنه مازال من الضروري بشكل ملح الالتزام بالصرامة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة بين الأشخاص، وذلك على الرغم من بدء حملة اللقاحات.

وأشار إلى أن حملة اللقاحات هي سباق ضد الفيروس المتحول، ولكن خط النهاية يلوح في الأفق.

وجدير بالذكر أن موجة ثالثة من وباء كورونا تعصف في أوروبا، إذ تسجل الدول التي تعثرت فيها حملات التطعيم، ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ووصل معدل الإصابة بالوباء في الاتحاد الأوروبي لأعلى مستوى له منذ بداية مارس، بسبب عوامل عديدة، أبرزها انتشار أنواع جديدة من فيروس كوفيد-19.
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