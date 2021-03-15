الرئيس يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع العقاري بخفض فائدة التمويل لـ3%.. شعبة الاستثمار: ستحقق انتعاشة غير مسبوقة بالسوق.. والبستاني: قرار صائب لصالح المواطن

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رئيس مطورى القاهرة الجديدة:

مبادرة الرئيس للتمويل العقارى تسهم فى تعافى القطاع

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري،إن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عامًا ، سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري ويحرك المبيعات بالسوق المصرى.





وأوضح بدر الدين لــــ"صدى البلد"،أن خفض الفائدة سيسهم فى ادخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا.





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ونوه إلى أن القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل مشيرًا الى ان مبادرات البنك المركزى حققت ايجابيات عديدة للقطاع العقاري واسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.





وأوضح أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو غيرها كان لها دور ايجابى كبير بالقطاع العقاري.





من جانبه،أ شاد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة بقرار البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %،لافتا إلى أنه قرار صائب ويصب فى مصلحة المواطن ويعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومدى اهتمامه بمحدودى ومتوسط الدخل.





وشدد البستاني علي أن اهتمام البنك المركزي بالقطاع العقارى يعكس دوره المهم والمحوري في عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي مؤكدا أن المطورين العقاريين استفادوا من مبادرات البنك المركزى علي مدار السنوات السابقة.





وأكد، أن القرار سوف يساهم في تعافي القطاع العقاري ويساعده في عبور أزمة كورونا حيث أنه سوف يشجع علي تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع مساء الأمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%