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عادل عبد الغفار: التعليم الهجين يحافظ على صحة طلاب الجامعات

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:24 ص
التعليم
التعليم
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البهي عمرو
قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تطبيق التعليم الهجين يكون عن طريق حضور الطالب يومان للكليات النظرية و 4 للعملية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن الجامعة هى من تقوم بتحديد أيام حضور الطلاب، وكشف أن ذلك سيجعل هناك تباعد بين الطلاب.

ولفت إلى أن كورونا ما زالت موجودة ولذلك هذا النظام سيكون مميز للحفاظ على صحة الطلاب. 

واشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الى توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتقوية البنية التكنولوجية لكل  الجامعات الحكومية  ، متوقعا الانتهاء من المشروع الذى وصفه بـ"القومي" خلال فترة وجيزة.

 

اوضح متحدث وزارة التعليم العالى ان كل الجامعات الحكومية ستدخل في منظومة إليكترونية شديدة السرعة والفاعلية، كما يستفيد منها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وتمكنهم من استخدام كل شبكات المعلومات في التو واللحظة، مؤكدا أن تجربة التعليم "أون لاين" مطروحة في المستقبل للاستفادة من إمكانياتها إلى جانب التعليم المعتاد.
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