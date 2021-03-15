عادل عبد الغفار: التعليم الهجين يحافظ على صحة طلاب الجامعات

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تطبيق التعليم الهجين يكون عن طريق حضور الطالب يومان للكليات النظرية و 4 للعملية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، و أسماء يوسف، أن الجامعة هى من تقوم بتحديد أيام حضور الطلاب، وكشف أن ذلك سيجعل هناك تباعد بين الطلاب.





ولفت إلى أن كورونا ما زالت موجودة ولذلك هذا النظام سيكون مميز للحفاظ على صحة الطلاب.



