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أخبار العالم

لبنان.. مسؤول صحي يحذر من موجة جديدة لـ وباء كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:46 ص
مستشفى رفيق الحريري
مستشفى رفيق الحريري بلبنان
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شيماء مصطفى
حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي بلبنان، فراس أبيض، من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يعكس مؤشرًا خطيرًا في البلاد.

وقال أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين: "لأول مرة منذ يناير الماضي، تجاوز عدد حالات كورونا الجديدة يوم الأحد 3000 حالة، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة".

وأضاف: "للأسف، سيتبع ذلك زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات. ليس من الواضح ما هي الخطوات المقابلة، باستثناء الحملة البطيئة في طرح اللقاح".

وتابع: "دارت المناقشات الأخيرة حول المزيد من تخفيف القيود، في قطاعي التعليم والضيافة. في غضون ذلك، استأنف العديد من الأفراد، الذين تقبلوا الوضع "الطبيعي" الجديد، سلوكهم اللامبالي"، لافتا إلى أنه من الصعب تنفيذ تدابير أكثر صرامة عندما يتم تجاهل التدابير الحالية.

وأكد أبيض أن عواقب مرض الكورونا تأتي متأخرة، معتبرًا أن ذلك يجعل العيش بتهور سهلا على من يعانون من قصر الذاكرة.

وأشار إلى أن القرارات الخاطئة تمر دون عقاب، لكن ذلك لا يجعلها أقل تكلفة، مختتمًا قوله: إن "ما هو أسوأ من العيش مع الخسارة هو معرفة أنه كان من الممكن تجنبها".

وكانت الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء إلى 418 ألفا و448 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في لبنان إلى 5380 حالة.
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